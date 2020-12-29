Москвичам рассказали, как будут работать городские службы в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жителям столицы рассказали, в каком формате будут работать городские службы в новогодние праздники. В частности, во всех столичных центрах госуслуг 30 декабря будет действовать сокращенный рабочий день. Специалисты будут работать до 15:00.

В большинстве офисов госуслуг 31 декабря будет выходной, останутся дежурить три отделения. В САО это будет отделение по адресу улица Дубининская, дом 40а, корпус 1. В ЦАО — по адресу Сивцев Вражек, дом 20, а в ЮАО — улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3.

После Нового года 1 января будут открыты 20 дежурных центров госуслуг с 09:00 до 18:00. В новогодние праздники в период с 2 по 8 января с 10:00 до 19:00 в столице буду работать 11 дежурных центов госуслуг.

Кроме того, с 1 декабря до 9 января столичные отделения ЗАГС работать не будут. Действовать останутся 4 дежурных отделения. В четверг, 31 декабря, ЗАГС будет работать только на заключения брака и расторжения брака по ранее поданным заявлениям.

Центры социального обслуживания и Главархив будет полностью закрыты с 31 декабря по 10 января. Посетить Главархив можно будет 30 декабря с 09:30 до 16:30.

Центры занятости населения «Моя работа» с 31 декабря по 10 января будут закрыты. Работать в сокращенном режиме они будут в последний день 30 декабря с с 09:00 до 15:00. На время праздников с 31 по 10 января будет также закрыт центр «Моя карьера» и центры поддержки семьи, а с 1 по 10 января закроются пространства «Мой социальный центр».

Ветеринарные клиники продолжат свою работу во время праздников. Также служба психологической помощи во время праздников будет работать ежедневно в круглосуточном режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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