Москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в новогодние праздники

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Столичным жителям рассказали, как будет работать общественный транспорт в городе в новогодние праздники. Московский транспорт с 31 декабря до 8 января готовится перевезти 42,4 миллиона пассажиров.

В канун Нового года московское метро, МЦК и МЦД будут работать всю ночь. Чтобы не допустить большого скопления пассажиров, в новогоднюю ночь с 31 на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января 2021 года метро, МЦК и МЦД будут работать до самого утра без перерывов. Проезд в канун Нового года будет бесплатным.

Наземный транспорт в новогоднюю ночь также будет работать без перерывов. Москвичам будут доступны 179 регулярных маршрутов, 59 из которых станут круглосуточными, а 100 продолжат работу до 03:30.

В Рождество в столице будут работать 168 наземных маршрутов. Успеть на автобус или трамвай москвичам придется до 03:00, а 15 маршрутов будут работать всю ночь.

Последние поезда с конечных станций МЦД-1 и МЦД-2 в канун Рождества и Нового года отъедут около двух часов ночи. Последний поезд отойдет в сторону Лобни со станции Одинцово в 03:50.

Пригородные электрички в канун праздников будут ходить до 02:00. В остальные дни новогодних праздников они сохранят график выходного дня.

Аэроэкспрессы столицы будут работать без изменений.

Сервисные центры «Московский транспорт» не будут работать 1 и 7 января, в остальные праздничные дни они будут открыты с 08:00 до 20:00, а 31 декабря рабочий день сократится до 19:00.

Для личных автомобилей с 1 по 9 января все столичные парковки станут бесплатными.

В круглосуточном режиме продолжат действовать услуги каршеринговых сервисов, рассказал официальный сайт мэра Москвы.

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