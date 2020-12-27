«Увозит прямо в сказку»: москвичам напомнили график движения новогоднего метропоезда

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Проехать на новогоднем метропоезде «Еж» можно на Кольцевой линии московского метро. Он прибывает на станцию каждый полчаса. Об этом напомнили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 27 декабря.

— Сверкает, сияет гирляндами и увозит вас прямо в сказку — это все наш новогодний метропоезд «Еж», — уточняется в Telegram-канале департамента.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Кроме того, Дептранс разместил ролик, на котором видно внешнее и внутреннее украшение поезда.

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