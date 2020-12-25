Дептранс рассказал, как будут работать МЦД в новогоднюю ночь

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В столичном департаменте транспорта рассказали, как будут работать МЦД в новогоднюю ночь. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что будут запущены дополнительные рейсы, чтобы каждый, кто встречает Новый год не дома, мог вернуться в столицу или Подмосковье.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Также в ведомстве напомнили, что смотреть время отправления последних поездов можно на сайте перевозчика и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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