Дептранс рассказал, какие елки можно провозить бесплатно
Департамент транспорта Москвы рассказал о том, какие елки можно провозить в автобусах, МЦК и МЦД. Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
В МЦК провоз елки высотой до 150 сантиметров бесплатный. Для транспортировки елки высотой от 150 до 220 сантиметров придется покупать билет для провоза багажа.
Для провоза в МЦД и наземном транспорте придется посчитать общий размер дерева.
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