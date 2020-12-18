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Дептранс рассказал, какие елки можно провозить бесплатно
Фото: freepik.com

Дептранс рассказал, какие елки можно провозить бесплатно

Никита Абрамов

Транспорт

Департамент транспорта Москвы рассказал о том, какие елки можно провозить в автобусах, МЦК и МЦД. Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В МЦК провоз елки высотой до 150 сантиметров бесплатный. Для транспортировки елки высотой от 150 до 220 сантиметров придется покупать билет для провоза багажа.

Для провоза в МЦД и наземном транспорте придется посчитать общий размер дерева.

Дептранс рассказал, какие елки можно провозить бесплатноФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

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МЦДназемный транпортМЦК
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