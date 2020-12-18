Скидкой в московском метро воспользовались более 2,8 миллиона пассажиров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Стахановская Карта всех событий

В Москве скидкой на проезд в рамках проекта «Время ранних» воспользовались уже более 2,8 миллиона пассажиров. Об этом сообщает в своем Telegram-канале городской Департамент транспорта.

На данный момент разгрузка вагонов в утренний час пик составляет 2,9 процента. Уже 3,8 тысячи человек изменили свое расписание из-за предоставленной скидки.

Сообщается, что наиболее разгруженные станции — «Стахановская», «Пролетарская» и «Китай-город».

— Наша цель — разгрузить в час пик на Таганско-Краснопресненской линии, что позволит облегчить соблюдение социальной дистанции. Мы ориентируемся на снижение как минимум на семь процентов загрузки вагонов. Если не сможем достигнуть этих показателей, то завершим проект, — сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«Время ранних» — проект, который запустили 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Его цель — разгрузить пассажиропоток путем ввода скидок на проезд в рабочие дни до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра.

Ранее сообщалось об открытии станции «Деловой центр» Солнцевской линии метро.

Читайте также: Для составов двух линий метро оборудуют новые электродепо