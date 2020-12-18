Для составов двух линий метро оборудуют новые электродепо

Инженер Максим Киатров и механик Икром Тагоев на строительстве электродепо «Солнцево» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В четверг, 17 декабря, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о перспективах сооружения электродепо для двух линий метро.

Домов для поездов, как принято называть электродепо Московского метрополитена, будет больше. Возводить их начнут уже в следующем году. Речь идет об электродепо «Аминьевское» для Большой кольцевой линии и депо для обслуживания Сокольнической ветки метро в Новой Москве.

— Увеличение протяженности метрополитена, конечно, предполагает строительство электродепо, потому что для обслуживания подвижного состава такие объекты необходимы, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Глава департамента добавил, что строительство двух электродепо планируется завершить в 2023 году.

— При необходимости, если ускоренно будут строиться и вводиться линии, то также будем ускорять строительство электродепо, — уточнил Загрутдинов.

Электродепо в Московском метрополитене работают как гаражи, где поезда отстаиваются ночью, а также проходят обслуживание и ремонт.

По его словам, главное в электродепо — это технологии и комплекс инженерных сооружений, которыепозволяют оперативно отремонтировать поезд.

— Новые электродепо вводим практически одновременно с участками городской подземки, — добавил Рафик Загрутдинов. — Так, в следующем году планируем ввести западный и югозападный участки Большой кольцевой линии метро. Всего будет введено девять станций.

Замкнуть БКЛ планируют в 2022 году. Поэтому и необходим ввод электродепо, которое сможет обслужить курсирующие на новом подземном кольце составы.

— Также ввод электродепо необходим для того, чтобы сохранить существующий интервал движения поездов — в часы пик он составляет 90 секунд, — добавили в столичном Стройкомплексе. — Кстати, такого рекордного показателя не смогли достичь ни в одном неавтоматизированном метрополитене мира.

ЦИФРА

58 километров линий метро планируется построить за три года. Это 25 станций, включая Большое кольцо.

КСТАТИ

Электродепо разделяются на две части. Отстойная часть — это канавы, где подвижной состав проходит плановый осмотр перед выходом на линию. И вторая, где проводится ремонт.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В московском метро — планово-предупредительная система ремонтов. Это означает обслуживание и замену техники, исходя из показателей пробега узлов и деталей.

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