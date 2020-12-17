Как создавалась станция метро «Кузнецкий Мост»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В этот день 45 лет назад был открыт участок между станциями метро «Баррикадная» — «Площадь Ногина». Таким образом, Ждановский и Краснопресненский радиусы объединены в Ждановско-Краснопресненскую линию.

Сегодня станцию «Площадь Ногина» мы знаем как «Китай-город». Она была переименована в ноябре 1990 года. А Ждановско-Краснопресненская линия — это, разумеется, Таганско-Краснопресненская. Открывшаяся в этот же день на участке станция «Кузнецкий Мост» весьма примечательна в архитектурном отношении.

— В творчестве архитектора Нины Алешиной было не- сколько вершин. Станция «Кузнецкий Мост» — одна из них. Модернистский павильон станции соответствует почти всем заповедям инженера Корбюзье: плоская крыша, опоры, большое окно и даже внутренний двор, он же небольшая площадь. Пожалуй, это единственный в столице случай, когда метро спрятано в квартал. Вестибюль построен на месте бывших палат Собакиных во дворе бывшего доходного дома коммерции советника А. Л. Торлецкого. Ориентиром ищущим вход в метро служат параболические арки, пробитые в стене объекта культурного наследия, авторство которого приписывается архитектору Тону, — сказала искусствовед Евгения Гершкович.

В то время, когда лаконизм ценился выше пластической сложности, Нина Алешина создает аванзал станции по проекту величественным и приподнятым. Он не уступил бы и вестибюлям «золотого века» Кольцевой линии.

— Ощущение, будто город вливается во внутрь, появляется благодаря обильному остеклению фасада, — добавила Гришковец.

Пол на станции выложен розовым гранитом «Возрождение», а также черным и серым гранитом, образующим несложный орнамент в виде квадратов по оси станции и полос вдоль ряда колонн.

Путевые стены станции украшают шесть декоративных вставок из алюминия с сюжетами из области обработки металла: искры, вылетающие из-под наковальни, клещи и молот, выковывающий серп, старинное оружие, топоры, пики, ружья, пушки и ядра — произведения кузнечного ремесла. Это напоминает об историческом районе кузнецов. За яркий и неповторимый образ станции «Кузнецкий Мост» архитекторы удостоены премии Совета Министров СССР.

ЦИФРА

51 метр под землей — глубина заложения станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии.

КСТАТИ

На «Китай-городе» была организована первая кросс-платформенная пересадка. Чтобы не путать станции, у них есть прозвища: «Кристалл» и «Гармошка», данные им по форме колонн.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

До продления Таганско-Краснопресненской линии в 2013 году она была единственной в Московском метрополитене, имеющей по электродепо в каждом конце.

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