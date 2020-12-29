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Петр Бирюков: Завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: Завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста

Василиса Чернявская 

Город

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 29 декабря.

— В рамках ремонта был выполнен достаточно большой объем работ, в том числе восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров, — отметил заммэра.

По его словам, в ходе работ на сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, Петр Бирюков уточнил, что работы на Электрозаводском мосту проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.

Напомним, Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большую Семеновскую и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.

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Петр БирюковЭлектрозаводский мосткапремонт
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