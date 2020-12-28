Более 30 километров объектов коллекторного хозяйства реконструировали в Москве

Фото: Пресс-служба ГУП «Москоллектор»

В столице в 2020 году проложили более 7,5 тысячи километров силовых кабелей и более 20 тысяч километров кабелей связи и спецсвязи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

По словам генерального директора АО «Москоллектор» Ольги Афанасьевой, за год было реконструировано свыше 30 километров коммуникационных коллекторов. Это позволило сохранить уровень износа инженерных сооружений на уровне 17 процентов.

— Также в этом году прошли работы по капитальному ремонту строительных конструкций в 15 коллекторах: «Таганский», «Можайский Вал», «Гарибальди» и «Скаковой», — сказала Ольга Афанасьева.

Она отметила, что во время работ специалисты восстановили водонепроницаемость и гидроизоляцию, провели герметизацию кабельных и трубных вводов.

В столице до конца следующего года планируется реконструировать более 33 километров коллекторного хозяйства, а также провести капитальный ремонт девяти коммуникационных коллекторов, передает РИА Новости.

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