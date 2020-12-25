Власти Москвы заявили о штатной работе систем жизнеобеспечения на фоне снегопада

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве все системы энергообеспечения и теплоснабжения работают штатно, сбоев и отключений нет. Об этом в пятницу, 25 декабря, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что к 16:00 по столичному времени в мегаполисе выпало восемь сантиметров снега. Службы города продолжают убирать последствия снегопада, зачищая лотковые части, вывозя снег на снегосплавные пункты и очищая крыши жилых и нежилых зданий.

— На улицах города работают более девяти тысяч единиц различной снегоуборочной техники и около 40 тысяч рабочих, — добавил замглавы города.

Он подчеркнул, что коммунальные службы и топливно-энергетическое хозяйство Москвы готовы к любой погоде.

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