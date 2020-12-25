Рекордное число техники вышло на уборку дорог Подмосковья из-за снегопада

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Из-за сильного снегопада власти Подмосковья вывели на уборку дорог рекордное количество техники. Об этом пресс-служба регионального минтранса сообщила в пятницу, 25 декабря.

По данным ведомства, последствия непогоды ликвидируют более 2,6 тысячи рабочих и свыше 1,8 тысячи машин спецтехники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик уточнил, что в случае необходимости будут задействованы дополнительные силы.

К настоящему моменту очищено и обработано более 14,6 тысячи километров дорог регионального значения и около десяти тысяч муниципальных дорог, передает РИА Новости.

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