Более 9,5 тысячи единиц техники приступили к ликвидации снегопада в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— С утра пятницы в городе выпало более семи сантиметров снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств — более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч дорожных рабочих и дворников, — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

— С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На опасных участках — в первую очередь МКАД и в ТиНАО — было организовано дежурство тягачей, — уточнил заместитель мэра.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

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