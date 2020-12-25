Москвичам рассказали, когда в столице растает снег

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Снег в столичном регионе растает только весной. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на данный момент в Москве погода некомфортная — сильный снег и усиление ветра, гололед. Специалист отметил, что высота снега увеличится на 8–12 сантиметров, а растает он только весной, передает агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд добавил, что до конца 2020 года таких снегопадов больше не будет. Уже в субботу, 26 декабря, интенсивность осадков снизится.

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