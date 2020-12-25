Циклон «Грета» придет в Москву в пятницу

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москву в пятницу атакует циклон «Грета». В столице начнется снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что в связи со снегопадом в столице ожидается ухудшение видимости до 500–800 метров.

— Сегодня столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном «Грета», сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 миллиметра или одна пятая месячной нормы осадков, — приводит РИА Новости слова Синенкова.

Он отметил, что температура снизится до минус 1–3 градусов, а к вечеру начнется потепление.

В столице ожидается метель и мокрый снег, ветер южный 5–10 метров в секунду, в порывах до 10–15 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 736 миллиметров ртутного столба.

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