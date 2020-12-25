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Экстремальные морозы ожидаются в некоторых регионах России до конца года
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Экстремальные морозы ожидаются в некоторых регионах России до конца года

Кирилл Николаев

Общество

Экстремально холодная погода ожидается в Западной и Средней Сибири до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в центре Красноярского края и Сибири прогнозируется до минус 50 градусов. Сильные морозы также ожидаются вплоть до Нового года в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях.

Вильфанд отметил, что подобные показатели близки к рекордным. Сильные морозы являются следствием глобального потепления.

— Глобальное потепление — это не только высокие температуры. Это еще и большая амплитуда переменчивости, — цитирует синоптика ТАСС.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 25 декабря.

Читайте также: В Москве будет снежно и солнечно: синоптик дал прогноз погоды на выходные

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