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В Москве будет снежно и солнечно: синоптик дал прогноз погоды на выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве будет снежно и солнечно: синоптик дал прогноз погоды на выходные

Елена Орлова

Город

В выходные москвичей ждет настоящая зимняя погода со снегом, солнцем и умеренно прохладной температурой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Перед выходными, в пятницу, по словам метеоролога, горожанам придется потерпеть непогоду с метелью и гололедицей:

— Завтра, 25 декабря, мы ожидаем сильный снег и даже метель: ветер поднимется до 17 метров в секунду. А к концу дня температура опустится до нулевой отметки, что приведет к выпадению мокрого снега, его налипанию на поверхности и гололедице. В ночь на субботу мы также ожидаем небольшое выпадение снега. Так что в среднем высота снежного покрова увеличится сантиметров на десять.

Если пятница обещает быть довольно мрачной, то суббота и воскресенье станут днями, когда москвичи смогут открыть для себя сезон традиционных зимних развлечений с лепкой снеговиков и катанием на санках.

— В субботу температура опустится до минус 5 градусов, — отмечает эксперт, — в воскресенье влияние начнет оказывать восточный антициклон. Небо хоть и останется облачным, но начнет выглядывать солнце. Днем температура будет от -5 до -10 градусов, в ночь на понедельник — от -10 до -15 градусов. К Новому году мы ждем очередное потепление. Так что все это время погода будет вполне приятной и комфортной, а с воскресенья в столице появится еще и солнце.

Метеоролог также предупредил москвичей о низком давлении в пятницу и субботу, ситуация начнет стабилизироваться в воскресенье, давление поднимется и придет в норму.

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