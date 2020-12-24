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Синоптики рассказали, когда в Москву придут январские морозы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали, когда в Москву придут январские морозы

Юлия Ямпольская

Город

Январские морозы до минус 15 градусов придут в столицу в начале следующей недели. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.

— После снежной атаки циклона «Греты», к понедельнику инициативу в атмосфере большей части средней полосы России постепенно перехватит обширный антициклон, благодаря чему облака рассеются, и в условиях малооблачной погоды и радиационного выхолаживания приземного воздуха, впервые в сезоне ударят январские морозы, — цитирует специалиста РИА Новости.

Так, в столице к утру понедельника, 28 декабря, температура понизится до минус 12 — минус 15, в Московской области — до минус 12 – минус 17, градусов.

Он добавил, что морозная погода сохранится и в ночь на вторник, 29 декабря, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать свои позиции циклону с запада.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве 24 и 25 декабря из-за снегопада

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