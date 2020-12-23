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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 24 и 25 декабря из-за снегопада
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 24 и 25 декабря из-за снегопада

Анастасия Волоснова

Город

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 24 и 25 декабря. На улицах столицы ожидаются сильный ветер и снегопад. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в среду, 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозировал в Москве и других городах Центрального федерального округа сильный снегопад к концу рабочей недели.

— Ветер, снег, сильный снег. Период предупреждения: с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря. Местами гололед, налипание мокрого снега. Период предупреждения: с 23:00 24 декабря до 23:00 25 декабря, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Уточняется, что из-за снегопада прирост высоты снежного покрова ожидается на уровне 10–25 сантиметров.

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