«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 24 и 25 декабря из-за снегопада
— Ветер, снег, сильный снег. Период предупреждения: с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря. Местами гололед, налипание мокрого снега. Период предупреждения: с 23:00 24 декабря до 23:00 25 декабря, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение Гидрометцентра.
Уточняется, что из-за снегопада прирост высоты снежного покрова ожидается на уровне 10–25 сантиметров.
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