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Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2020 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2020 года

Кирилл Николаев

Город

Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в последние дни 2020 года возможны снегопады. Дневная температура воздуха может достигать минус семи–десяти градусов.

Синоптик подчеркнул, что москвичи встретят Новый год с легкими бодрящими морозами и нормальным снежным покровом, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в пятницу, 25 декабря, в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. Сугробы в городе к выходным вырастут до 10–15 сантиметров, а в Подмосковье — местами до 15–20 сантиметров.

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