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Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу

Кирилл Николаев

Город

В пятницу, 25 декабря, из-за циклона «Грета» в столице ожидаются снегопады. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 25 декабря в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. Сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, а в Подмосковье — местами до 15-20 сантиметров.

Тишковец отметил, что в пятницу в столице закружат метели. В связи с этим видимость может ухудшаться до нескольких сотен метров, сообщает РИА Новости.

Тишковец добавил, что в субботу, 26 декабря, ожидается небольшой снег, а в воскресенье, 27 декабря, температура возуха в дневное время составит минус пять-семь градусов.

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