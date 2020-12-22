Текущий год в Москве станет рекордно теплым

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Текущий год в столице станет рекордно теплым с 1879 года. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» во вторник, 22 декабря.

— Даже если декабрь 2020 года завершится с нулевой аномалией температуры, средняя суточная температура воздуха в 2020 году достигнет плюс 7,8–7,9 градуса, что на 2,9–3 градуса выше нормы, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, до этого рекордным по теплу считался 2019 год. Тогда была зафиксирована аномалия в плюс 2,8 градуса.

С начала года в столице выпало 886,7 миллиметра осадков. Это уже чуть больше, чем в рекордно сыром 2016 году с годовой суммой осадков 886,3 миллиметра.

Метеорологи считают, что впереди город ждет еще один значительный снегопад, который выведет столицу на первое место по осадкам.

Ранее синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России.

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