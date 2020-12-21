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Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России

Виктория Родимкина

Общество

Аномальные морозы ожидаются в регионах Приволжского федерального округа в течение этой недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях температура воздуха будет на 9 градусов ниже нормы с 21 по 24 декабря.

— На востоке европейской России, на Волге, погода очень холодная. Температура в начале недели на шесть–восемь градусов ниже нормы, а к пятнице — на три–пять градусов ниже нормы, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог уточнил, что в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) температура будет на 5-8 градусов выше нормы.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве. Температура воздуха в городе составит примерно 7,1 градуса ниже нуля, рассказал он.

Читайте также: Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптики предупредили о перепадах давления и похолодании

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