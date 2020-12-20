Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптики предупредили о перепадах давления и похолодании

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На предстоящей неделе синоптики прогнозируют серьезные изменения атмосферного давления в столице. В понедельник, 21 декабря, оно будет выше нормы на 10–15 миллиметров ртутного столба, а в пятницу, 25 декабря, — на 6–8 миллиметров ниже привычных значений. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Начнется неделя с оттепели. 21 декабря температура воздуха составит около нуля градусов, а затем в течение вторника пойдет на понижение. Во вторник, 22 декабря, самые низкие значения будут не ночью, а днем. Осадков при этом не ожидается. В среду и четверг ночные температуры будут вполне зимними: от 6 до 11 градусов ниже нуля, дневные — около 4–5 градусов со знаком минус, — поделился прогнозом специалист.

Осадков, по словам Вильфанда, москвичам стоит ждать в четверг. Скорее всего, снега выпадет не очень много: 5–6 миллиметров. Кроме того, считает ученый, в пятницу столбик термометра опять поползет вверх и температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов.

Такие погодные условия объясняются тем, что в центре европейской части России идет противодействие двух барических образований: западного циклона и восточного антициклона.

— И по показателям давления можно понять в рамках прогностических моделей, что циклон с запада оттесняет к востоку, юго-востоку антициклон, поэтому более мягкая погода прогнозируется в конце недели, — отметил Вильфанд.

Он также пояснил, что нормальное атмосферное давление для Москвы составляет 748 миллиметров ртутного столба. Соответственно, в понедельник оно будет на уровне 760–763 миллиметров, а в конце недели — 740–743 миллиметра. Таким образом, жителей столицы ждет в течение 5–7 дней довольно серьезный перепад, добавил метеоролог.

И, как считает врач-терапевт Людмила Лапа, для людей, страдающих сосудистыми заболеваниями, эти дни будут самыми опасными. Хотя данная ситуация вполне типична для декабря. Так как же поддерживать себя при изменении погодных условий?

— Нужно обязательно иметь под рукой сосудистую скорую помощь, антиагрегантную терапию и — самое главное в этой ситуации — вести размеренный образ жизни, не перегружать себя. Например, не идти в фитнес-клуб, когда болит голова, ведь это явно говорит о том, что напряжение на иммунную систему возросло. Плюс не лишним будет мерить давление, контролировать его и наблюдаться у специалиста, — объяснила медик.

Она добавила, что чай в этой ситуации не поможет, лучше пить аспирин, если у вас есть проблемы с сосудами.

При этом всю поддерживающую терапию желательно принимать на ночь — это самое тяжелое время для пациента, ибо формируется лимфостаз, кровь загустевает. В этот момент организму и нужно помогать, подытожила врач.

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