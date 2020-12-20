Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве составит примерно 7,1 градуса мороза. Об этом в воскресенье, 20 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 1 января в столице практически не будет осадков. В начале 2021 года москвичам не стоит ожидать сильных морозов. Более точные прогнозы появятся за неделю до Нового года.

Вильфанд подчеркнул, что средняя ночная температура во второй половине XX века 1 января была минус 9,1 градуса, а за последние 20 лет — минус 7,1 градуса, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в Москву в конце следующей недели придут сильные снегопады и метели. Прогнозируется до 20–25 миллиметров осадков, что соответствует почти половине декабрьской нормы.

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