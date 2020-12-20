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Сильные снегопады пообещали москвичам в конце следующей недели
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сильные снегопады пообещали москвичам в конце следующей недели

Никита Абрамов

Город

Сильные снегопады и метели придут в Москву в конце следующей недели. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Со слов сотрудника центра погоды, в первой половине грядущей недели не ожидаются погодные сюрпризы. Со второй же половины из-за надвигающегося североатлантического циклона начнутся снегопады.

— На москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до «молока», со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Прогнозируется до 20–25 миллиметров осадков, что соответствует почти половине декабрьской нормы.

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