«Круговорот снега в природе»: Мосводоканал рассказал, куда увозят снег со столичных дорог

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники снегосплавных пунктов Мосводоканала рассказали, куда увозят снег с городских дорог, почему столичные реки стали чище и можно ли сосчитать сугробы.

С начала декабря в Москве регулярно идут снегопады. По данным специалистов, выпало около 11 сантиметров снега, и эта цифра продолжит расти. Городские службы убирают с дорог сугробы и отвозят их в специальные пункты. В Москве таких пунктов 56, из них 35 находятся в ведении Мосводоканала.

— Мягкий снег: из-под «золотых ручек» поступил. Так мы на своем профессиональном сленге называем снегоуборочные ковши. Они хорошо разрыхляют сугробы, снег потом проще размельчать. А когда дворники лопатами собирают, получается плотный и сбитый снег, — рассказал старший мастер службы эксплуатации снегосплавных пунктов Мосводоканала Игорь Данько.

В этом году определить количество снега работникам легко. На пунктах установили специальный лазер, который считает кубометры снега, теперь работникам не приходится делать это на глаз. Данные компьютера фиксирует мастер, который выдает водителю специальную квитанцию.

— Мы ведем учет переработки снега, поскольку дальше он поступает на очистные сооружения Москвы. Например, с утра пришли 13 грузовиков, привезли по 20 кубометров каждый. А бывает, по 48 кубометров получаем с одной машины: приезжают гигантские двухэтажные самосвалы серии «Тонар», в основном из аэропорта Шереметьево, когда случаются снежные заносы, — объяснил Игорь Данько.

После подсчета снега грузовик направляется в дробилку, куда сбрасывает снег для размельчения. Затем снежную массу очищают от мусора и реагентов в песколовке и топят сточной водой из канализационных труб. Далее очищенный теплый снег проходит через еще два фильтра, превращается в сточную воду и бежит по канализации к городским очистительным сооружениям. В результате получается «круговорот снега в природе», как называют этот процесс сами специалисты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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