Москвичам рассказали о «поистине снежном» дне предстоящей недели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столичном регионе вновь усилятся осадки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Голубев.

По его словам, первую половину декабря в Москве властвовал мощный антициклон и стояла морозная и солнечная погода. Теперь же в мегаполис пришел циклон с Атлантики, «а где он — там начинаются обильные осадки».

— Причем такие погодные условия будут характерны не только для наших краев, но и для юга страны. Благодаря вихрям снежная зима добралась до Чечни, Ростовской области и Кубани. Хотя еще несколько дней назад там даже снежного покрова не наблюдалось, — сказал Голубев.

География осадков на ближайшей неделе поменяется и в российской столице.

— Центральные области страны, в том числе и Москва, окажутся на периферии очага высокого давления, так что у нас снег ожидается только в субботу и воскресенье, 19 и 20 декабря. И вплоть до среды 23 декабря осадков не предвидится. В четверг ожидаются незначительные осадки. А вот поистине снежным днем окажется пятница, 26 декабря, — сказал Голубев.

В течение недели благодаря выхолаживанию воздуха дневные показатели понизятся до минус 2–6 градусов.

— Ночью ожидается пасмурная погода, снег, местами дымка, температура — минус 3–5. Давление повысится, заметно перескочив допустимые значения. Воскресное утро начнется с небольшого снега, возможен туман. Днем ожидается пасмурная погода с показателями от нуля до минус 1, ветер будет дуть южных направлений, — добавил метеоролог.

С понедельника, 21 декабря, в столичный регион придет потепление. На фоне повышенного давления в течение суток ожидается пасмурная погода. В ночные часы столбики термометра покажут минус 1 — плюс 1, а днем — плюс 1–3 градуса, будет дуть слабый ветер. Подобные погодные условия ожидаются и 22 декабря.

Резкое похолодание и снег придут в Москву и область в среду, 23 декабря. В этот день в регионе ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до минус 5–7 градусов, днем будет минус 3–5, ветер умеренный южный.

С четверга по субботу дневные показатели будут находиться в пределах минус 2–4 градусов, а ночные — минус 4–6.

В воскресенье потеплеет до минус 3–2 градусов, а ночью и вовсе ожидается от нуля до минус 1.

Из-за того, что европейскую часть России атаковали сразу два циклона, во всем Центральном федеральном округе установится ясная, но холодная погода, заключил Голубев.

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