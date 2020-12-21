Морозная погода продержится в Москве до конца недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Во вторник, 22 декабря, столбик термометра в столице опустится до пяти градусов ниже нуля, а ночью возможна гололедица. Также в этот день не будет осадков. В среду, 23 декабря, синоптики обещают небольшой снег.

В четверг ожидается 2–4 градуса мороза, а ночью — до минус 10 градусов.

В пятницу, 25 декабря, снова пойдет снег. Днем столбик термометра опустится до семи градусов, а ночью — до минус восьми, передает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 26 декабря, снова возможен снег. Температура днем составит минус 1–6 градусов. Ночью синоптики обещают до минус восьми градусов.

Ранее москвичей предупредили об аномальном атмосферном давлении. По словам Романа Вильфанда, уже в первый день недели будет высокое атмосферное давление, примерно на 10–15 миллиметров ртутного столба выше нормы.

Читайте также: Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России