Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Морозная погода продержится в Москве до конца недели
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Морозная погода продержится в Москве до конца недели

Юлия Ямпольская

Город

Во вторник, 22 декабря, столбик термометра в столице опустится до пяти градусов ниже нуля, а ночью возможна гололедица. Также в этот день не будет осадков. В среду, 23 декабря, синоптики обещают небольшой снег.

В четверг ожидается 2–4 градуса мороза, а ночью — до минус 10 градусов.

В пятницу, 25 декабря, снова пойдет снег. Днем столбик термометра опустится до семи градусов, а ночью — до минус восьми, передает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 26 декабря, снова возможен снег. Температура днем составит минус 1–6 градусов. Ночью синоптики обещают до минус восьми градусов.

Ранее москвичей предупредили об аномальном атмосферном давлении. По словам Романа Вильфанда, уже в первый день недели будет высокое атмосферное давление, примерно на 10–15 миллиметров ртутного столба выше нормы.

Читайте также: Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России

погода в МосквеМоскваснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Все мнения
О проекте