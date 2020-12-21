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Москвичей предупредили об аномальном атмосферном давлении
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичей предупредили об аномальном атмосферном давлении

Юлия Ямпольская

Город

В столице ожидаются скачки атмосферного давления. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, в первый день недели будет высокое атмосферное давление, примерно на 10–15 миллиметров ртутного столба выше нормы.

— А вот уже в пятницу оно будет значительно ниже нормы, — уточнил эксперт.

Он также добавил, что в понедельник давление в столице составит 760 миллиметров ртутного столба, во вторник — 758, в среду — 750, в четверг — 744.

В пятницу атмосферное давление будет ниже нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба, в субботу — 739. Отмечается, что для Москвы нормой является 748 миллиметров ртутного столба.

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атмосферное давлениеРоман ВильфандМосква
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