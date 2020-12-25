Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде в пятницу
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде в пятницу

Кирилл Николаев

Город

В пятницу, 25 декабря, в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу в столице ожидаются гололедица, метели и снежные заносы. Высота снега увеличится на 8-12 сантиметров.

— Непогода затронет не только столицу, но и другие регионы Центрального федерального округа, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, в некоторых российских регионах прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее жителям столицы рассказали, что морозная погода продержится в столице до конца недели.

Читайте также: В Москве будет снежно и солнечно: синоптик дал прогноз погоды на выходные

погода в МосквеРоман Вильфандметель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте