Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде в пятницу

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 25 декабря, в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу в столице ожидаются гололедица, метели и снежные заносы. Высота снега увеличится на 8-12 сантиметров.

— Непогода затронет не только столицу, но и другие регионы Центрального федерального округа, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, в некоторых российских регионах прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее жителям столицы рассказали, что морозная погода продержится в столице до конца недели.

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