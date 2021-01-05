Утвержден дизайн станции «Улица Строителей» Коммунарской линии метро

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Россия, Москва, Ленинский проспект (дублёр) Карта всех событий

Дизайн станции «Улица Строителей» Коммунарской линии метро согласовали в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы. Об этом рассказала пресс-служба комитета.

Общая площадь станции будет составлять около 17 тысяч квадратных метров. Она будет построена вдоль Ленинского проспекта на пересечении с улицами Строителей и Панферова.

— Станцию украсят колонны-«галочки» с яркими желтыми вставками — это смелое современное решение, кроме того, явная отсылка к строительным креплениям. Такие можно увидеть на подъемных кранах, например. Светильники на потолке образуют непрерывную светящуюся линию. Также осветительные приборы размесятся в черных декоративных конструкциях над зонами посадки-высадки пассажиров, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Кузнецов добавил, что наземные павильоны станции также будут иметь входную арку г-образной формы. Она будет облицована желтыми металлическими панелями.

В пресс-службе отметили, что подобное дизайнерское решение образует резко очерченное пространство. Путевые стены и пол будут облицованы белым мрамором и черным гранитом.

Вестибюль выполнят в более спокойных тонах: пол и потолок — из светло-серого гранита, а стены — из белоснежного мрамора. Рядом с кассами будут поставлены ряды прямоугольных колонн, которые отделают темными металлическими панелями.

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