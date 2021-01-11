Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Наземный городской транспорт Москвы подготовили к работе в морозы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Наземный городской транспорт Москвы подготовили к работе в морозы

Юлия Ямпольская

Транспорт

Наземный городской транспорт столицы подготовили к работе в морозы. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Уточняется, что автобусы, трамваи и электробусы прошли обязательное техническое обслуживание. Так, эксперты Мосгортранса регулярно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, которые отвечают за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что электробус является наиболее надежным видом колесного наземного транспорта в столице по эксплуатационным показателям. Так, коэффициент его технической готовности — 0,97–0,98. В электробусах функционирует система термостатирования, которая не дает батареям замерзнуть в мороз.

Ранее сообщалось, что в Москве на этой неделе ожидается сильное похолодание, самая низкая температура воздуха будет в среду, 13 января: 18 градусов ниже нуля.

Читайте также: Первый учебный электробус появился в Москве

транспортпервые морозыМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Все мнения
О проекте