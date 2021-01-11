Наземный городской транспорт Москвы подготовили к работе в морозы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Наземный городской транспорт столицы подготовили к работе в морозы. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Уточняется, что автобусы, трамваи и электробусы прошли обязательное техническое обслуживание. Так, эксперты Мосгортранса регулярно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, которые отвечают за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что электробус является наиболее надежным видом колесного наземного транспорта в столице по эксплуатационным показателям. Так, коэффициент его технической готовности — 0,97–0,98. В электробусах функционирует система термостатирования, которая не дает батареям замерзнуть в мороз.

Ранее сообщалось, что в Москве на этой неделе ожидается сильное похолодание, самая низкая температура воздуха будет в среду, 13 января: 18 градусов ниже нуля.

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