Первый учебный электробус появился в Москве

Фото: Департамент транспорта Москвы

Первый учебный электробус появился в столице. Благодаря этому водители-стажеры осваивают вождение на нем, а не на обычном автобусе. Машина была предоставлена компанией «Группа ГАЗ».

Внутри электробуса находятся кабины водителя-наставника и стажера, что позволяет опытному инструктору контролировать новичка. Кроме того, часть программы обучения стажеры проходят на учебно-курсовом комбинате, где используются тренажеры — машины,полностью имитирующие процесс управления электробусом.

Напомним, первые электробусы появились на столичных улицах осенью 2018 года. Ожидается, что к 2023 году они составят треть наземного транспорта города, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московский электробус может вместить 85 пассажиров, в нем предусмотрено от 30 мест для сидения. Благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса, накопительной площадке и местам для слабовидящих людей с собакой-поводырем пользоваться таким видом транспорта удобно всем, в том числе маломобильным пассажирам.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал об обновлении пассажирского парка Москвы