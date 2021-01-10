Сергей Собянин рассказал об обновлении пассажирского парка Москвы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В 2021 году в столице продолжится обновление пассажирского парка. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter-аккаунте в воскресенье, 10 января.

По словам главы города, уже запланирована поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 800 автобусов большой и особо большой вместимости. Помимо этого, будут выполнены поставки свыше 800 автобусов, которые закупили частные перевозчики.

— Также в этом году ожидается поставка 400 электробусов. На сегодняшний день в городе 600 электробусов, и уже сейчас мы лидируем среди европейских городов, — написал Сергей Собянин.

Столичный мэр добавил, что к 2030 году весь парк департамента транспорта города станет экологически чистым.

В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Запланировали поставку 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам, более 800 автобусов закупят частные перевозчики, работающие по госконтрактам. pic.twitter.com/k5qH2KD9c7 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 10, 2021

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