Первый учебный электробус прибыл в столицу

Фото: Департамент транспорта Москвы

Московские водители-стажеры будут проходить обучение в реальных условиях на учебном электробусе, который уже прибыл в столицу. Об этом в среду, 6 января, сообщил Департамент транспорта Москвы в официальном Telegram-канале.

Разработкой электробуса занималась «Группа ГАЗ». Учебная машина включает две кабины — для водителя-наставника и стажера. Это позволяет переключить управление на более опытного водителя при непредвиденных обстоятельствах.

До появления учебного электробуса водители-стажеры тренировались на автобусах. Опыт поведения в экстремальных ситуациях они получали на специальном тренажере.

Новая техника позволит начинающим водителям оттачивать мастерство прямо на улицах города.

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