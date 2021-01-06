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Дептранс Москвы рассказал, где платные парковки обозначены специальными знаками
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дептранс Москвы рассказал, где платные парковки обозначены специальными знаками

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Большой Лёвшинский переулок Карта всех событий

На некоторых улицах Москвы нет привычных знаков «Парковка» и табличек «Платные услуги». Платные парковки там обозначены знаками «Зона регулируемой стоянки» и «Конец зоны регулируемой стоянки».

Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, подобные парковочные зоны расположены на Большом Левшинском переулке, Малом Левшинском переулке, Пречистенском переулке, Чистом переулке, а также на многих улицах районов Хамовники и Арбат. Знаки зоны регулируемой стоянки также могут встретиться на отдельных небольших площадках с парковочными местами.

Ранее москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в Рождество.

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