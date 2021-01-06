Дептранс Москвы рассказал, где платные парковки обозначены специальными знаками

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большой Лёвшинский переулок Карта всех событий

На некоторых улицах Москвы нет привычных знаков «Парковка» и табличек «Платные услуги». Платные парковки там обозначены знаками «Зона регулируемой стоянки» и «Конец зоны регулируемой стоянки».

Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, подобные парковочные зоны расположены на Большом Левшинском переулке, Малом Левшинском переулке, Пречистенском переулке, Чистом переулке, а также на многих улицах районов Хамовники и Арбат. Знаки зоны регулируемой стоянки также могут встретиться на отдельных небольших площадках с парковочными местами.

Ранее москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в Рождество.

Читайте также: Московская компания представила IT-платформу для производителей электробусов