Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московская компания представила IT-платформу для производителей электробусов. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На встрече с руководителем столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максимом Ликсутовым представители компании показали прототип электробуса, который оснащен современным оборудованием российского производства. С помощью данного оборудования можно заменять батареи транспортного средства на конечных станциях за пять минут.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Разработчики электробуса пообещали снизить энергозатраты транспорта на 25 процентов и увеличить запас хода электробусов до 150 километров. Ликсутов отметил, что Дептранс приветствует инновационные разработки и всегда ищет новые решения для московского транспорта.

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