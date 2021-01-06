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Электробусный парк в Москве вырастет на 66 процентов в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Электробусный парк в Москве вырастет на 66 процентов в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

На маршрутах Москвы в 2021 году будет курсировать тысяча электробусов. Об этом в среду, 6 января, сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что 400 электробусов выйдут на маршруты города в этом году.

— Электробусный парк вырастет на 66 процентов. Таким образом, их в Москве будет уже тысяча, — цитирует главу ведомства Интерфакс.

Кроме того, по словам Ликсутова, в город пришел 600-й электробус, всего за год их число выросло в два раза. Столица является лидером по количеству электробусов в Европе, заключил он.

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электробусыМаксим ЛиксутовМосква
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