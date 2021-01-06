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Электробусы с обновленной системой климат-контроля появятся в Москве в 2022 году
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Электробусы с обновленной системой климат-контроля появятся в Москве в 2022 году

Юлия Ямпольская

Транспорт

В столицу начнут поставлять электробусы, которые будут работать исключительно на электроэнергии, без использования дизельных обогревателей. Об этом в среду, 6 января, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, использование данного вида транспорта снижает расходы на эксплуатацию, а также упрощает техническое обслуживание подвижного состава.

— Машины поставляют городу по контрактам жизненного цикла, что гарантирует сервисное обслуживание от производителя на протяжении 15 лет эксплуатации, — цитирует руководителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, как отметил Ликсутов, в 2022 году в столице появятся первые электробусы, которые будут работать за счет электричества.

Читайте также: Расходы на обслуживание и ремонт состава метро Москвы сократились на 15 процентов

электробусыМаксим ЛиксутовМосква
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