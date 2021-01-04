Расходы на обслуживание и ремонт состава метро Москвы сократились на 15 процентов

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Расходы на обслуживание и ремонт подвижного состава московского метро сократились на 15 процентов с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Изменения связаны с моделью, по которой Дептранс столицы стал закупать транспортные средства, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, городской транспорт обслуживают сервисные центры по контракту жизненного цикла.

— Общественный транспорт в Москве обслуживают и ремонтируют сервисные компании в течение определенного времени (в метро, например, это 30 лет). Они несут полную ответственность за исправность состава. Есть и штрафы — производитель отвечает за поломки и дефекты, из-за которых вагон не выходит на линию, — уточнил Максим Ликсутов.

Московское метро благодаря такой модели сэкономило более 4,5 миллиарда рублей. В настоящее время сервисная компания следит за состоянием свыше 3200 вагонов столичной подземки.

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