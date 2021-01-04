Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Все поезда Кольцевой линии московского метро обновят в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Все поезда Кольцевой линии московского метро обновят в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город

В 2021 году в столице планируют обновить все поезда на Кольцевой линии метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента столичного транспорта в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 января, Дептранс получил 25-й поезд метро «Москва-2020» для Кольцевой линии. Всего в столичную подземку поступило 45 поездов нового типа.

В новом 2021 году Дептранс Москвы планирует получить 337 новых вагонов метро, что составит 44 поезда.

— Планируем, что 105 из них пойдут на Кольцевой линии, остальные 232 выпустим на Калужско-Рижскую линию и Большую Кольцевую. Мы также ожидаем поставку 400 электробусов, 109 трамваев, 870 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам, — рассказал заместитель мэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что еще более 800 автобусов будут закуплены частными перевозчиками.

Читайте также: Первый беспилотный трамвай появится в России в 2022 году

транспортМаксим ЛиксутовДепартамент транспорта Москвы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте