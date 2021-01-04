Все поезда Кольцевой линии московского метро обновят в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2021 году в столице планируют обновить все поезда на Кольцевой линии метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента столичного транспорта в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 января, Дептранс получил 25-й поезд метро «Москва-2020» для Кольцевой линии. Всего в столичную подземку поступило 45 поездов нового типа.

В новом 2021 году Дептранс Москвы планирует получить 337 новых вагонов метро, что составит 44 поезда.

— Планируем, что 105 из них пойдут на Кольцевой линии, остальные 232 выпустим на Калужско-Рижскую линию и Большую Кольцевую. Мы также ожидаем поставку 400 электробусов, 109 трамваев, 870 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам, — рассказал заместитель мэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что еще более 800 автобусов будут закуплены частными перевозчиками.

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