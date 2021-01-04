Первый беспилотный трамвай появится в России в 2022 году

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Усть-Катавский вагоностроительный завод планирует собрать беспилотный трамвай в 2022 году, после чего пройдут его испытания. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Романа Новикова.

По его словам, на данный момент техническое задание готово.

— Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться, — уточнил Новиков.

Он также добавил, что завод уже проработал беспилотную систему подключения к транспорту.

Ранее сообщалось, что к 2040 году в Москве будут ездить беспилотные такси, автобусы и рельсовый транспорт. По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, беспилотный транспорт также позволит разгрузить дороги и улучшить расписание движения.

Также глава столичного Дептранса анонсировал тесты первого беспилотного трамвая в Москве 19 сентября 2020 года. По его словам, этим занялись власти города совместно с компанией «Яндекс».

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