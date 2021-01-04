Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Первый беспилотный трамвай появится в России в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Первый беспилотный трамвай появится в России в 2022 году

Юлия Ямпольская

Транспорт

Усть-Катавский вагоностроительный завод планирует собрать беспилотный трамвай в 2022 году, после чего пройдут его испытания. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Романа Новикова.

По его словам, на данный момент техническое задание готово.

— Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться, — уточнил Новиков.

Он также добавил, что завод уже проработал беспилотную систему подключения к транспорту.

Ранее сообщалось, что к 2040 году в Москве будут ездить беспилотные такси, автобусы и рельсовый транспорт. По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, беспилотный транспорт также позволит разгрузить дороги и улучшить расписание движения.

Также глава столичного Дептранса анонсировал тесты первого беспилотного трамвая в Москве 19 сентября 2020 года. По его словам, этим занялись власти города совместно с компанией «Яндекс».

Читайте также: Названы сроки появления беспилотных такси и автобусов в Москве

транспортРоссиябеспилотный трамвай
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте