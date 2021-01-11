Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики назвали самый морозный день в Москве на этой неделе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики назвали самый морозный день в Москве на этой неделе

Виктория Родимкина

Город

В Москве на этой неделе ожидается сильное похолодание, самая низкая температура воздуха будет в среду, 13 января. Об этом со ссылкой на сообщения синоптиков пишет официальный сайт мэра Москвы в понедельник, 11 января.

Так, во вторник, 12 января, в столице ожидается до минус 14 градусов, местами пройдет снег.

В среду, 13 января, температура воздуха опустится до минус 18 градусов, ветер достигнет 10 метров в секунду, ночью ожидается до минус 22 градусов.

В четверг, 14 января, в городе днем будет 15–17 градусов ниже нуля, а 15 и 16 января температура будет колебаться от минус 13 до минус 18 градусов. На неделе ожидается небольшой снег.

Читайте также: Вильфанд: Трескучие морозы в Москве не должны пугать метеозависимых

погода в Москвепохолоданиепрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Все мнения
О проекте