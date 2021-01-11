Синоптики назвали самый морозный день в Москве на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве на этой неделе ожидается сильное похолодание, самая низкая температура воздуха будет в среду, 13 января. Об этом со ссылкой на сообщения синоптиков пишет официальный сайт мэра Москвы в понедельник, 11 января.

Так, во вторник, 12 января, в столице ожидается до минус 14 градусов, местами пройдет снег.

В среду, 13 января, температура воздуха опустится до минус 18 градусов, ветер достигнет 10 метров в секунду, ночью ожидается до минус 22 градусов.

В четверг, 14 января, в городе днем будет 15–17 градусов ниже нуля, а 15 и 16 января температура будет колебаться от минус 13 до минус 18 градусов. На неделе ожидается небольшой снег.

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