Вильфанд: Трескучие морозы в Москве не должны пугать метеозависимых

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На следующей неделе столицу ожидают трескучие морозы. Больших снегопадов не ожидается, и давление скакать не будет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что холодный воздух сформируют воздушные потоки с юга Сибири.

— Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы. С завтрашнего дня в центр европейского континента будет перемещаться холодный воздух с севера Сибири, района Таймыра. А дальнейшее похолодание будет связано с воздухом с Сибири и юга Сибири. В Северном Казахстане очень холодные воздушные массы — до 35 градусов, — сказал Вильфанд.

В понедельник, 11 января, днем минус 11–9 градусов (ночью — минус 19–17 градусов). Вторник чуть холоднее — минус 13–11 градусов (минус 23–18 градусов). Самые холодные дневные температуры ожидаются в среду — минус 19–14 градусов (минус 21–16 градусов). В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг — минус 18–13 градусов (минус 17–12 градусов), в пятницу — минус 15–10 градусов (минус 18–13 градусов). В субботу морозы вновь начнут усиливаться — днем минус 17–12 градусов.

— Это очень заметно низкая температура. Днем тоже теплеть не будет, потому что неоткуда. Начиная с 13 числа максимальные температуры — около минус 15. Это температура ниже нормы на восемь и девять градусов. Для якутов минус 15 звучит смешно. Для нас, особенно после прошлогодних аномалий, такие холода непривычны. Период холода будет продолжительный. Всю следующую неделю ожидать потепления неоткуда. Очень не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода, — рассказал Вильфанд.

Что касается давления, то оно не будет сильно колебаться. В начале недели 748 миллиметров ртутного столба, ближе к середине — 751, а потом снизится до 743–745.

— По поводу давления (метеозависимым — прим. «ВМ») беспокоиться не о чем. Оно будет меняться на пять миллиметров. Совершенно несущественно. Сначала повыше, потом пониже, — отметил метеоролог.

За последние дни в столице значительно вырос снежный покров — до 20–26 сантиметров в зависимости от части города. Такой уровень будет подпитываться небольшим снегом на предстоящей неделе. Так что самое время кататься на лыжах и санках, лепить снежную бабу, говорит Вильфанд.

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