«Модницам пора готовиться»: что спасет москвичек от идущих на столицу сибирских морозов

Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»

Аномальных сибирских морозов, которые могут захлестнуть Москву уже 12 января, не следует бояться: к ним вполне можно подготовиться, чтобы спокойно их пережить. О том, как это сделать, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что на следующей неделе москвичи окажутся «в логове настоящей сибирской зимы». Синоптик ожидает, что ко вторнику, 12 января, будет минус 20–25 градусов, местами даже 27 градусов ниже нуля, а днем в столице ожидается минус 15–17.

Врач высшей категории, терапевт, дерматолог Лариса Алексеева в ходе разговора с корреспондентом рассказала, что сама родом из Сибири, а потому к морозам у нее особое отношение.

— Я родилась в Новосибирске, все мои школьные годы у нас было 32 градуса мороза, а иногда и до минус 40 доходило. Знаете, у сибиряков есть такая пословица: сибиряк не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается, — отметила медик.

Однако не у всех есть такая закалка. По мнению специалиста, москвичи к обещанным холодам не привыкли, но к ним можно подготовиться, чтобы пережить их с минимальными неудобствами. Для этого нужно обратить внимание на два ключевых момента — выбор одежды и защитную косметику.

— Мы сейчас все ходим в масках — на улице, в метро, в магазинах и так далее. Это хорошо, но на время холодов лучше взять многоразовую маску из хлопка или трикотажа. Она лучше согреет лицевую зону и будет держать дыхательную систему в тепле, — пояснила Алексеева. — До выхода на мороз обязательно нужно смазать кожу специальным защитным кремом. Есть фотозащитный крем от солнца, а есть аналогичный от мороза. Он так и называется — защитный крем от погодных условий.

На время холодов лучше взять многоразовую маску из хлопка или трикотажа / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также медик поделилась еще одним секретом: сибиряки, по ее словам, спасаются от морозов за счет того, что одеваются послойно. При этом сверху нужно надеть водонепроницаемую куртку.

— Самое главное — одеваться плотно, чтобы все закрыто было. Когда уходишь куда-то и знаешь, что будешь находиться на улице долго, мужчине, например, лучше взять что-то типа комбинезона, чтобы нигде ничего не продувало и была закрыта шейно-воротниковая зона. Так, когда ты выходишь из дома, все твое тепло остается с тобой, — говорит собеседница «ВМ».

Она призвала не путать плотную одежду с обтягивающей. Последняя, наоборот, будет ухудшать кровообращение и снижать теплообмен.

— Нашим модницам к морозам нужно готовиться уже сейчас. Облегающую одежду нужно сменить на согревающее термобелье, оно тоненькое, его не видно под лосинами, колготками и джинсами, — сказала врач.

Помимо прочего, одежда должна быть гигроскопичной, а о синтетике на время холодов лучше забыть, добавила терапевт.

Самое главное — одеваться плотно / Фото: pixabay.com

Кроме того, в период совсем суровой непогоды рекомендуется выбирать дорогу, где по пути можно будет зайти куда-либо, например, в магазин, чтобы отогреться и далее путешествовать «перебежками». Алексеева здесь проводит аналогию с перебежками от тени к тени во время жары. Этот совет может пригодиться тем, у кого нет личного транспорта, а до общественного предстоит долгая дорога.

— На мой взгляд, для Москвы холодная погода — это хорошо, поскольку мороз — это смерть для вирусов. Может, нам такую погоду даровали, чтобы карантин поскорее прошел, и все выздоровели. Может, природа сжалилась над нами, — иронично комментирует эксперт.

В заключение она подчеркнула, что хронически больным и метеозависимым людям, пристально следящим за погодой, нужно смотреть не на дождь, снег, жару холод и т. п., а на температурные колебания.

— Если вчера было условно минус 30, а сегодня плюс пять, то вот такая разница температур и влияет на состояние здоровья. К этому нужно заранее готовиться, а когда такие дни наступают, пожилым людям лучше не выходить из дома и не рисковать. Следует принимать свои препараты и обязательно создать позитивный настрой: не убирать елку и гирлянды, если они есть, создать «оранжевое настроение» с помощью цитрусовых, включить комедийные каналы, отвлечь себя чем-либо, почитать что-нибудь, — сказала Алексеева.

Она также попросила горожан поберечь себя в предстоящие Крещенские купания (18 и 19 января), особенно если к этому времени не потеплеет.

Терапевт Лариса Алексеева попросила горожан поберечь себя в предстоящие Крещенские купания, особенно если к этому времени не потеплеет / Фото: Пелагия Замятина ,«Вечерняя Москва»

По мнению заместителя директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимира Семенова, именно к этому времени, скорее всего, и придут реальные холода. Эксперт не согласился с прогнозом центра «Фобос» и предположил, что к середине следующей недели, наоборот, может немного потеплеть.

— Прогнозы очень разные, но я как минимум не вижу, что морозы придут 12–13 числа. Скорее, это случится 17–18 января, а в середине следующей недели будет снежно и слегка потеплеет до 3–5 градусов ниже нуля, — заявил климатолог, уточнив, что такому сценарию поспособствует надвигающийся циклон.

Возможное серьезное похолодание, по словам Семенова, не означает, что вторая часть зимы будет морозной, в отличие от достаточно теплой первой. Специалист допустил, что метеоусловия будут развиваться скачкообразно.

— Скорее всего, будут такие скачки в плюс-минус, они видные уже сейчас, — сказал собеседник «ВМ».

Возможное серьезное похолодание не означает, что вторая часть зимы будет морозной / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Он также объяснил, что суровость и мягкость зимы на европейской территории России в основном зависит от интенсивности так называемого «западного переноса». Дующий с Западной Атлантики ветер приносит теплые воздушные массы, которые постепенно достигают сначала Западной Европы, а потом и России, теряя свое тепло по мере продвижения.

— Вот когда интенсивность этого потока сильная — у нас теплая зима, как в прошлом году. Когда он ослабевает или прерывается из-за блокирующих и расщепляющих его антициклонов, то возникают холодные аномалии, поскольку теплому воздуху не дают прийти в Московский регион. Интенсивность потока называется Северо-Атлантическим колебанием, — рассказал климатолог.

Он обратил внимание, что существует «естественная мода на изменчивость» погоды, которая, по сути, «прыгает абсолютно случайно» от года к году. Ее случайность специалист оценил в 90 процентов, добавив, что в 2019 году россиянам с этой модой повезло: «были аномально теплые индексы и аномальные переносы». В текущем же году показатели и погодные условия близки к средним и немного их превышают, подытожил Семенов.

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