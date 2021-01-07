Синоптики пообещали москвичам «настоящую русскую зиму» в Рождество

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В ближайшие сутки москвичей ждет небольшой мороз и снегопад, характерные для настоящей русской зимы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— С сегодняшнего дня у нас наступает настоящая русская зима. Температура, наконец, тоже вернется в климатическую норму, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик также сообщил, что небольшой мороз при осадках будет способствовать росту снежного покрова в столице. Так, сугробы в Москве вырастут до 21–22 сантиметров.

Температура в городе будет держаться в диапазоне минус четыре — шесть градусов, в Подмосковье — от минус трех до минус восьми. Атмосферное давление будет в районе нормы и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.

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