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Вильфанд предупредил россиян о предстоящих погодных аномалиях
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд предупредил россиян о предстоящих погодных аномалиях

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в ряде российских регионов прогнозируется аномальная погода.

В частности, жителей Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей ожидают температуры, существенно не дотягивающие до климатической нормы начала января — ночные морозы до 25-30 градусов ниже нуля. Это на пять-десять градусов ниже нормативных значений.

Регионам Западной Сибири грозят сильные морозы. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае температура может опуститься на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов.

Кроме того, аномальные холода метеорологи обещают жителям юга Красноярского края, Иркутской области и Тувы.

В субъектах Дальневосточного федерального округа, напротив, прогнозируется аномально теплая погода. На севере Таймыра, Якутии столбики термометров могут превысить нормальные значения на 20-25 градусов, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской России о легких морозах.

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Гидрометцентр РоссииРоман Вильфанданомальная погода
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