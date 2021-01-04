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Вильфанд предупредил жителей Европейской России о легких морозах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вильфанд предупредил жителей Европейской России о легких морозах

Юлия Ямпольская

Общество

На европейской части России начнется небольшое похолодание, но температура не будет превышать норму. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в начале недели ожидаются небольшие морозы до минус четырех градусов, на западе Московского региона — до нулевых отметок.

— Затем каждый день на пару градусов температура будет понижаться. Начиная со среды, дневные температуры — минус 3 — минус 6 градусов, ночные температуры будут минус 4–9 градусов, — цитирует специалиста РИА Новости.

Вильфанд отметил, что погода на Рождество будет мягкой, сильных морозов не ожидается.

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погода в РоссииРоман ВильфандРоссия
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