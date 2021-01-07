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Аномальные «сибирские» морозы до минус 27 градусов пообещали москвичам
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Аномальные «сибирские» морозы до минус 27 градусов пообещали москвичам

Виктория Родимкина

Город

Аномальные сибирские морозы с ночными температурами до минус 20–27 и минус 15–17 днем придут в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 7 января.

По его словам, москвичи окажутся «в логове настоящей сибирской зимы» из-за начала арктического и ультраполярного вторжения воздушных масс в город.

— Температура уже в понедельник (11 января) под утро понизится до минус 15–20, днем не выше минус 12–17. А ко вторнику (12 января) и вовсе будет минус 20–25, местами даже 27 ниже нуля, а днем в Москве минус 15–17,— цитирует метеоролога РИА Новости.

Тишковец уточнил, что таких морозов не было ни прошлой зимой, ни позапрошлой. Впервые за несколько лет в центральной части России ударят настоящие сибирские морозы, добавил синоптик.

Похолодание в столице начнется уже вечером в воскресенье, 10 января, подчеркнул специалист.

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